У театра "Современник" установили новогоднюю ёлку

У театра "Современник" сегодня установили одну из пяти транспортных ёлок. Её украсили шарами, игрушками в виде моделей автобусов, вагонов метро и даже такси.

В торжественном открытии ёлки принял участие худрук театра Владимир Машков. Он сообщил, что 19 декабря запустят трамвай, посвящённый 90-летию "Современника". А глава Дептранса Максим Ликсутов рассказал, как проходит подготовка общественного транспорта к празднику.

"К Новому году мы увеличим и усилим количество поездов в метро. И увеличены будут автобусы, электробусы, трамваи на маршрутах с тем, чтобы все москвичи успели сделать все, что запланировали в этом году. Сделаем все, чтобы поездки в этом году были безопасны, удобны, ну и чтобы наш новогодний транспорт, наши елки дарили вам новогоднее настроение", - отметил Ликсутов.