Королевская двойня! В Московском зоопарке родились тигрята редкого амурского тигра. Мама долго прятала их. Правда, увидеть столь ценных детёнышей нельзя и сейчас.

Отвлечь близнецов от изучения просторного вольера невозможно: семейство временно обитает в тихом уголке зоопарка, вдали от посетителей. Растут стремительно: им чуть больше 3 месяцев, а они уже набрали по 12 килограммов каждый.

Молодая мать не сводит неусыпного взора с детёнышей: как только чадо пытается выйти из зоны контроля, огромные лапы тут же преграждают ему путь, а тактичное покусывание помогает лучше усвоить урок.

Тигрята на родительницу не обижаются - наоборот, тянутся к ней и получают в ответ щедрую ласку. Двойня действительно "королевская", ведь родители - из дикой природы, что очень важно для сохранения столь редких хищников.