Франция отказалась отдавать хранящиеся в ее банках замороженные активы

Франция не хочет экспроприировать хранящиеся в ее частных банках российские замороженные активы.

французские банки не хотят участвовать в дискуссиях, выяснила британская газета Financial Times (FT). На частные банки распространяются "другие контрактные обязательства".

При этом французские власти поддерживают идею "репарационного кредита" для Украины.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект о выдаче Киеву так называемого репарационного кредита на сумму 165 миллиона евро за счет замороженных российских активов. Большая часть активов хранится в Бельгии. В Москве назвали подобную инициативу воровством.