Российская армия за минувшие сутки освободила два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы подразделения группировки войск "Днепр" взяли населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области.

Подразделения Южной группировки установили контроль над населенным пунктом Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Успехи были достигнуты в рамках наступательных действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили село Ровное в ДНР.