Полиция Польши задержала украинцев со шпионским оборудованием

Трое граждан Украины задержаны в Польше во время проверки на дороге. У задержанных обнаружили детектор шпионских устройств и хакерское оборудование, сообщает Polsat News.

По данным телеканала, подозрения полиции вызвали трое украинцев 39, 42 и 43 лет. Они заявили, что путешествуют по Европе и планировали отправиться из Польши в Литву. Во время обыска обнаружены устройства, которые могут использоваться для вмешательства в государственные IT-системы и для взлома телекоммуникационных сетей.

Зачем им нужна изъятая аппаратура, туристы объяснить не смогли. А после наводящих вопросов стражей порядка украинцы дружно притворились, что не знают английский. Польские власти ранее отмечали: лучшая помощь, которую они могут предоставить Украине — это вернуть на родину для призыва молодых украинских граждан мужского пола.