Планировавшие теракт мигранты задержаны в Подмосковье

Трое иностранцев, планировавших теракт в Московской области, отправлены судом под арест. Как передает ТАСС, задержанные пробудут под стражей два месяца.

Фигуранты обвиняются по статьям о покушении на совершение террористического акта. Следствие установило, что задержанные переписывались с представителями украинских спецслужб и выразили готовность с ними сотрудничать.

СБУ планировало использовать иностранцев в качестве исполнителей теракта в России. Злоумышленники получили полиэтиленовый пакет, внутри которого находился предмет, внешне похожий на взрывное устройство. Российские силовики не позволили мигрантам довести свой замысел до конца, фигуранты задержаны.