В Кремле уверены: Индия продолжит закупать энергоресурсы там, где ей выгодно

Индия – суверенное государство. Страна будет закупать энергоресурсы там, где ей выгодно, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопросы. Пескова спросили, были ли достигнуты какие-либо договоренности о поставках российской нефти во время прошедшего государственного визита президента России Владимира Путина в Индию.

Индия ведет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где ей выгодно. В Москве есть понимание, что Нью-Дели для обеспечения своих экономических интересов продолжит такую линию, приводит слова Пескова "Интерфакс".