Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Марс в Стрельце рвется вперед, но старина Сатурн в Рыбах напоминает ему о правилах дорожного движения. Вы тоже почаще думайте сегодня о последствиях своих действий.

Тельцы

Денежные дела потребуют вашего решительного вмешательства. Обсуждайте деньги спокойно, без ультиматумов, а амбициозные финансовые маневры отложите на потом.

Близнецы

В партнерстве, деловом или личном, витает напряжение. Вы готовы действовать немедленно, а вторая сторона почему-то медлит или ставит условия. Нужен компромисс!

Раки

Звезды напоминают: тело - ваш главный инструмент. Притормозите, разбейте текущие задачи на этапы и не геройствуйте. Ваше здоровье куда важнее сиюминутных подвигов.

Львы

Настроение: купить все, что блестит, подобрать всем подарки, затеять что-то грандиозное. Марс разошелся не на шутку, смотрите, чтобы он не опустошил все ваши карты.

Девы

Сатурн учит терпению: домашние вопросы не решаются кавалерийским наскоком, как вам хочется сегодня. Действуйте поэтапно и результат будет прочным, как фундамент.

Весы

Поездки, переговоры, документы - все требует скорости, но буксует на деталях. Не нервничайте: то, что сейчас кажется задержкой, может быть защитой от поспешных решений.

Скорпионы

Хочется заработать быстро и много? Притормозите! Инвестируйте время в анализ, а не в импульсивные покупки или сделки. Медленные деньги надежнее быстрых.

Стрельцы

Энергия бьет ключом, хочется заявить о себе, влюбить, покорить, изменить мир… Марс в вашем знаке неутомим! Ваша спонтанность прекрасна, но сегодня ей нужны тормоза.

Козероги

Не все, что хочется, нужно делать прямо сейчас. Этот день для рефлексии и планирования, а не для выхода из тени. Побудьте в уединении - оно сейчас важнее суеты.

Водолеи

Если чувствуете напряжение - возьмите паузу. Сегодняшние споры в соцсетях завтра покажутся пустяком, а вот испорченные отношения восстанавливать сложнее.

Рыбы

Начальство сегодня может быть требовательным, а коллеги - придирчивыми. Сатурн в вашем знаке учит главному: не все битвы надо выигрывать во что бы то ни стало.