На создание студенческого кластера в Архангельске выделят 2 млрд рублей

Два миллиарда рублей до конца года выделит правительство на создание студенческого кластера мирового уровня в Архангельске. Об этом сегодня объявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что деятельность кампуса "Арктическая звезда" будет нацелена на 5 ключевых сфер. В том числе судостроение, развитие Северного морского пути, освоение природных ресурсов.

Кроме того, в рамках реализации проекта будет построен технопарк, оборудованы места для занятия спортом и творчеством. Еще одна важная тема - модернизация транспортной системы. Ведется системная работа по обновлению магистральной инфраструктуры, развития транспортных узлов, в том числе одного из крупнейших - в Новороссийске.