В Швейцарии намерены ограничить численность населения

Не более десяти миллионов человек! Ограничить численность населения в своей стране мечтают почти половина швейцарцев. Такие результаты показал свежий опрос. С идеей ввести лимит ранее выступила одна из партий.

Сейчас в государстве 9 миллионов жителей. По прогнозам, через несколько лет естественный прирост коренного населения уйдет в минус. А вот приезжих, напротив, будет всё больше. Уже сейчас из-за них перегружена транспортная система, растет преступность и падает уровень образования - считают депутаты.

Они предлагают жёстко ограничить миграцию, когда в стране будет 9 с половиной миллионов жителей. Если же показатель превысит 10 миллионов, Берн должен будет расторгнуть договор о свободном передвижении с ЕС. Вопрос планируют вынести на референдум в следующем году. Правительство выступает против, указывая на негативные последствия для экономики.