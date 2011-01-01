Собянин: Москва входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира

Как отметил в своем канале Сергей Собянин, в Москве 295 лет назад появились первые фонари. Сегодня же российская столица входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира.

По словам мэра, свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки зажигается по вечерам. И больше половины из них - энергоэффективные.

"В этом году подсветка украсит порядка ста объектов. Уже преобразились: фасады 50 школ, обновленных в рамках программы "Моя школа", живописный мост, культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте, новая "Царская набережная" Москвы-реки в музее-заповеднике "Коломенское", несколько храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в Крылатском и Таганском районах, историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на улице Большая Садовая", - указал глава города.

С 2011 года, добавил Собянин, число объектов с архитектурно-художественной подсветкой в Москве выросло в 4 раза.

