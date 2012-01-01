Отец 5 лет выслеживал убийцу Веры Фойкиной, а тот наслаждался жизнью в Гоа: подробности жуткой истории, которая потрясла Россию

Вера Фойкина пропала 27 октября 2012 года. 24-летняя девушка отправилась в клуб с сестрой-близняшкой, там встретилась с бывшим одноклассником и домой живой уже не вернулась.

Когда семья обратилась в полицию, задержали сестру Веры. Правоохранители решили, что у девушки был мотив, якобы она решилась на убийство своей близняшки из-за машины. Фойкину продержали сутки в отделении полиции.

За это время настоящий преступник успел покинуть страну, а Александр Фойкин, отец Веры, понял, что нужно подключать знакомых в органах и самому искать дочь. Мужчина не сомневался, что девушку убили.

Последним, кто видел Веру был ее одноклассник Руслан Саяхов. Парень позвал знакомых, чтобы отметить заграничную поездку.

"Они, оказывается, в субботу ходили вместе на дискотеку в ночной клуб, потому что Руслан собирается в понедельник уезжать в Индию, на Гоа. Он первый раз собрался ехать за границу и попросил: „Девчонки, давайте отдохнем, поехали“. Съездили в один клуб — не понравилось, поехали в другой. Там они всю ночь протусили до закрытия клуба. После поехали к Руслану — Вера, Люба и еще одна девочка", — вспоминал Александр в интервью Елене Погребижской.

Когда девушки засобирались по домам, Руслан попросил Веру помочь ему уложить вещи в чемоданы, и она задержалась. Ничего подозрительного ни сестра Фойкиной, ни подруга в этом не увидели, ведь дружили с Саяховым больше десяти лет, вместе учились в школе олимпийского резерва — девочки занимались легкой атлетикой, а Руслан — тяжелой.

На утро Вера домой не вернулась, но написала, что у ее телефона села батарейка. После этого девушка на связь не выходила. Сестра забила тревогу. Руслан же заверил родных Фойкиной, что отправил ее домой на такси еще ночью. Но проверка показала, что той ночью никакое такси к дому Саяхова вообще не приезжало.

"И я после этого уже не сомневался, что он виноват 100%. Скажу так: вся семья начала всякие предположения строить, что где-то в рабство увезли, куда-то в гарем, что-то еще. Звонили экстрасенсам. А я позвонил в ФСБ, у меня были там связи на тот момент, и сказал, что мне надо искать труп. Я уже в это время не сомневался, что искать надо только труп", — с горечью поведал Александр.

Дальнейшая проверка выявила интересную деталь — в вечер исчезновения Веры Руслан ездил в лес. Добровольцы стали прочесывать местность, ища свежевырытые ямы. Через две недели в 50 километрах от Уфы нашли тело девушки. От красавицы Веры почти ничего не осталось: девушку сожгли.

"Я никому не показал, что там осталось от дочери. Я просто это все положил в гроб, мы его не открывали", — говорил отец в шоу Погребижской.

Александр Фойкин стал разговаривать с друзьями предполагаемого убийцы и выяснил, что спортсмен употреблял запрещенные препараты, и в день исчезновения Веры тоже. Один из приятелей Руслана, назвавший себя свидетелем, подтвердил зависимость Саяхова.

По его словам, Руслан якобы убил Веру, пытаясь спасти. Дескать, девушка тоже употребляла вещества, и наутро у нее случился эпилептический припадок. Руслан не рассчитал силы и якобы случайно убил ее. А испугавшись, решил избавиться от тела. Но в эту историю почти никто не верил. Позже следствие убедилось: это была попытка обелить убийцу.

В квартире Саяхова провели обыск и между половицами нашли следы крови и его биологический материал. По найденным останкам установили, что Веру ударили ножом в шею, прямо в сонную артерию. Характер удара указывал на умышленное убийство.

Фойкин сам отправился в Индию, чтобы найти преступника, но первая поездка не дала результата. Александр не терял надежду и пять лет выслеживал убийцу дочери. Он следил за страницей Саяхова в соцсетях, знал, с кем тот встречается. Однажды в блоге появилась новая фотография — и стало ясно, почему Руслана так трудно найти. Он изменил внешность — сильно похудел, потерял мышечную массу, отрастил бороду и сделал дреды.

Саяхов наладил быт в Индии, стал преподавателем йоги, у него было много учеников. Отец Веры написал девушке Руслана, рассказал, в чем его подозревает. Но она не поверила, решила, что отец убитой просто не может смириться с произошедшим. Однако именно эта девушка помогла следствию, когда узнала, что жених ей изменяет. Доказательства измен Саяхова ей предоставил отец Веры: он раздобыл фото Руслана с другой женщиной. Разочарованная дама сказала, где искать убийцу.

В 2018 году, через пять лет после убийства, Руслана задержали прямо в российском посольстве в Нью-Дели, куда он приехал по делам новой любовницы. В суде Саяхов вел себя омерзительно, вину не признал.

"Даже судья задал вопрос: „Вы не хотите извиниться перед родителями?“ Он говорит: „А мне за что извиняться-то? Я ничего не совершил“. — „А зачем, — говорит судья, — ты сжег тело?“ — „Ну так я же проделал кремацию, это самый гигиенический вид захоронения“", — ужасался отец Веры.

Саяхова приговорили к 12 годам лишения свободы, но в 2023 году семья погибшей девушки узнала, что Руслан отправился на СВО. "Совершенно незнакомые люди спросили у меня: это твой чел? Я сказал, что да. Есть информация, что он там. Не знаю, на этот момент живой или не живой", — поделился Александр.