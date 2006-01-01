Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Скончался посол России в КНДР Александр Мацегора. Ему было 70 лет.

О смерти посла сообщили в понедельник в российском МИД. В сообщении ведомства говорится, что Мацегора скончался 6 декабря. В МИД выразили соболезнования родным и близком дипломата.

"Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении ведомства.

Александр Мацегора служил послом России в КНДР с конца 2014 года. До этого работал заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. С 2006 по 2011 годы был советником-посланником Посольства России в КНДР.