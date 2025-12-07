Темпы продвижения российских войск в зоне специальной военной операции – самые высокие с момента начала СВО в 2022 году. Так оценивает успехи ВС России в преддверии очередного саммита "коалиции желающих" на Даунинг-стрит британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, в ноябре российские войска заняли более 300 квадратных километров. Это вдвое превышает темпы наступления октября. Отмечается, что российские войска смогли растянуть ресурсы Киева по 1000-километровому фронту. В результате открылись уязвимые места на юго-востоке и далее на севере.

Ранее участок фронта с самыми высокими темпами наступления ВС России назвали российские эксперты. По их данным, быстрее всего армия России продвигается на гуляйпольском направлении.