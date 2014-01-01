Обвинительное заключение в отношении высшего военного и политического руководства Украины утвердила Генеральная прокуратура России. В числе обвиняемых - посол Украины Валери Залужный, главком ВСУ Александр Сырский, экс-президент Украины Петр Порошенко*, экс-глава минобороны Рустем Умеров, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что из-за преступных приказов руководства Украины в Донбассе с апреля 2014 года погибли почти 5 тысяч мирных жителей. Пострадали более 18,5 тысячи человек. Ранения получили свыше 13,5 тысячи жителей, из которых 1275 - несовершеннолетние. Частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, 205 религиозных сооружений.

Как отметили в Генпрокуратуре, нанесен серьезный урон экономике. Прекращена работа объектов промышленности, что привело к росту безработицы и падению доходов населения. Вынужденно покинули места постоянного проживания более 2,3 миллиона мирных жителей.