Участники переговоров об урегулировании между Россией и Украиной по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о территориях. Об этом рассказал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил Зеленский в интервью Bloomberg, "есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс". С учетом этого американский мирный план требует дальнейших обсуждений по ряду "деликатных вопросов".

Также Зеленский рассказал, что Киев хочет заключить отдельное соглашение о гарантиях безопасности с западными союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами.

Глава киевского режима отметил, что он, как и все украинцы, хочет получить ответ на вопрос, что будут делать партнеры Киева, если бои возобновятся.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна предлагала Украине вывести войска из Донбасса, а также выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Однако киевский режим отверг все попытки мирно урегулировать ситуацию, в итоге "ну вот, довоевались".

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на территории одного из государств-членов ЕС автоматически обязывает другие страны объединения к нему присоединиться. Европейский союз планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что и приведет к началу прямого противостояния с Россией.