Депозитарий Euroclear в Бельгии не может передать замороженные российские активы Евросоюзу для финансирования Украины. Об этом заявила в понедельник, 8 декабря, глава организации Валери Урбен.

Как подчеркнула Урбен, которую цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung, не существует процедуры, в рамках которой Euroclear может просто так отдать деньги Евросоюзу. Глава депозитария отметила, что "это деньги Euroclear, и они связаны требованиями Центрального банка России о возмещении расходов".

Урбен предупредила, что попытки нарушить существующие процедуры и законы пошатнут всю финансовую систему. Если у инвесторов создается впечатление, что их деньги в Европе больше не в безопасности, это причинит ущерб инвестированию.

В то же время официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Брюссель не оставит попыток убедить Бельгию согласиться на использование активов России — уговаривать бельгийские власти будут вплоть до саммита, на котором планируется "принять окончательное решение и получить четкий результат", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе, изыскивающей деньги на продолжение поддержки киевского режима, следует вспомнить судьбу предыдущих траншей. Политик напомнил европейцам о том, что "приключается с их деньгами на Украине".

На этом фоне Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера об условиях использования замороженных российских активов. В частности, Бельгия требует, чтобы все риски, включая штрафы за "незаконную экспроприацию", были распределены между всеми странами ЕС.