Подробности тайных похорон Ксении Качалиной: семья исполнила последнюю волю актрисы

Актриса Ксения Качалина скончалась в центре Москвы. Бывшей жене Михаила Ефремова было 54 года. Несколько суток артистка пролежала в своей квартире, но никто не заметил ее исчезновение.

Тело Качалиной обнаружил Ефремов. Он приехал навестить бывшую жену, как делал это довольно часто после освобождения из колонии. По информации СМИ, вскрыв замки квартиры, Михаил увидел, что Ксения лежит без признаков жизни.

Семья актрисы отказалась комментировать произошедшее. А друзья назвали уход Ксении большой трагедией и рассказали, что последние годы она страшно пила.

О дате и месте похорон Качалиной информации нет до сих пор. Родные артистки отказались от публичной церемонии, решив ограничиться присутствием самых близких, пишет МК. Якобы это была и последнее воля самой Ксении. Актриса жила отшельницей, не общалась даже с соседями, и не хотела, чтобы гражданскую панихиду проводили по театральной традиции на сцене театра.

Церемония прощания с Качалиной будет закрытой. Не пустят не только журналистов, но и поклонников актрисы. По слухам, провожать в последний путь Ксению придет ее бывший муж Михаил Ефремов и дочь Анна-Мария.