Город Одесса был основан русскими. Одесса построена русскими и покорена русскими при Екатерине Великой, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Как написал бывший советник в соцсети X, город не имеет отношения к Украине.

По словам Макгрегора, как только Россия завоюет Одессу, Украина никогда ее не вернет. Скорее всего, российская армия двинется на север и нацелится на Харьков.

Экс-советник подчеркнул: оба эти города – исторически русские. Киев не сможет вернуть Одессу под свой контроль. В заключение Макгрегор призвал "глупцов" заключить мир.