Собянин предложил ужесточить требования к подрядчикам, возводящим объекты по нацпроектам

В работе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря вместе с Владимиром Путиным приняли участие профильные министры, главы регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который курирует направление "Государственное и муниципальное управление", предложил ужесточить требования к подрядчикам, которые возводят объекты по нацпроектам.

В этом году их было около трех тысяч. Не все исполнители соблюдали сроки. Но главный запрос при планировании касается финансирования.

"Как всегда - денег мало. Большие запросы по увеличению объемов субсидий. Но должен сказать, что даже в условиях сложных экономических, финансирование нацпроектов на 2025-2026 годы не сократилось, наоборот, даже было увеличено, за это отдельно спасибо. Понимаем, насколько сложным было решение такой задачи", - сказал глава города.