Для наших штурмовиков, которые в том числе ведут наступление в Запорожской области, чем хуже погода, тем лучше. Из-за тумана или дождя в небе меньше вражеских беспилотников. А с грязью на дорогах легко справляются квадроциклы. Штурм позиций противника ведут сразу с нескольких направлений.

Штурмовики действуют малыми группами - от силы несколько отделений. Тактика, уже раз за разом приносящая успех.

Российские войска фактически вышли на окраины города Гуляйполе. В самом населенном пункте вовсю работают наши беспилотники, которые ищут оборонительные рубежи противника. Вся территория Гуляйполя - под контролем нашей артиллерии, которая добивает до любого района города и даже в тыл, перерезая вооруженными силам Украины пути снабжения.

На запорожском направлении наступление ведется широким фронтом. Помимо Гуляй поля, российская армия подошла к другому крупному городу и оборонительному узлу ВСУ - городу Орехов. Туда сейчас отступают недобитые украинские части.

Роман Кодрян, начальник пресс-центра группировки "Днепр": "Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка Запорожской области и Никольское Херсонской области".

На юго-западе от Часова Яра российская армия освободила населённый пункт Червоное. Таким образом, разворачивается наступление на соседнюю Константиновку. А благодаря завершению зачистки в Волчанске бои переместились южнее. Наши силы уничтожают противника в поселках Лиман и Вильча.

По поступающей информации, северо-восточная часть Северска под контролем российской армии. И оттуда штурмовики малыми группами заходят в центр города, где закрепляются и готовят плацдарм для подхода основных сил.