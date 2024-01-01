Иностранных журналистов пустят на "Итоги года" с Путиным

Иностранные журналисты смогут 19 декабря вновь принять участие в "Итогах года с Владимиром Путиным". Это мероприятия пройдет в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.

Как рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, "во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира".

Приглашали иностранных журналистов на прямую линию президента России и в 2024 году. Это преимущественно касалось средств массовой информации, работающих в России в рамках действующей аккредитации. Однако отдельные сотрудники зарубежных СМИ специально прилетели в нашу страну/

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что прямая линия охватит обращения со всей страны. Однако прямые включения из конкретных мест осуществляться не будут — в них нет необходимости, поскольку граждане сами записывают видеообращения.

Российский мессенджер MAX предлагает россиянам быстрый способ задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию. Как отмечает ТАСС, соответствующая плашка появляется в верхней части списка чатов при открытии MAX.