В НАТО раскрыли формат встречи Зеленского с представителями альянса

Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с представителями НАТО, Европейского союза и Европейской комиссии вечером 8 декабря. Встреча пройдет в Брюсселе за закрытыми дверями, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Как сообщили изданию в пресс-службе НАТО, встреча Зеленского с главами ЕС, ЕК и НАТО пройдет без прессы. Ранее СМИ сообщали, что самым сложным в мирных переговорах по Украине остается вопрос территорий.

Зеленский полетит в Брюссель сразу после окончания встречи в Лондоне. В британской столице глава киевского режима проводит переговоры с главами Франции Эммануэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером и Германии Фридрихом Мерцем.