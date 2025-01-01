Гидрометцентр: Москва увидит снег на этой неделе

Жители Москвы и Московской области увидят снег в течение второй декабрьской недели, хотя устойчивого покрова он пока не образует. Об этом рассказали в понедельник, 8 декабря, в Гидрометцентре России.

Как пояснили эксперты ТАСС, пока температура воздуха продолжает превышать климатическую норму, поэтому о формировании постоянного снежного покрова речь пока не идет.

При этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвала водителей на дорогах быть внимательными за рулем из-за возможного образования гололедицы, сообщает РИА Новости.

Тем временем метеоролог Татьяна Позднякова порадовала москвичей обещанием снега к празднику. Как написала эксперт в своем Telegram-канале, "модели долгосрочных прогнозов погоды обнадеживают: в этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что по температурным параметрам 2025 год однозначно займет место в тройке самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Из-за потепления климата сроки наступления метеорологической зимы и формирования снежного покрова сдвигаются.