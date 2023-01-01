В России создаются три новых вакцины против туберкулеза

Три новые вакцины против туберкулеза создаются в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого приводит "Интерфакс".

По словам главы Минздрава, один из этих препаратов уже завершает этап клинических исследований.

Уточняется, что в настоящее время против туберкулеза применяется вакцина BCG. Ее особенность в том, что она способна предотвратить туберкулезный менингит и милиарный туберкулез, но от всех форм болезни не защищает.

Как ранее сообщила ВОЗ, в 2023 году число заболевших туберкулезом во всем мире оказалось рекордным — 8,2 миллиона человек.