Выходка невестки и сына Наташи Королевой вызвала оторопь: вот что случилось

Единственный сын Наташи Королевой Архип в прошлом году женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Поначалу звездное семейство не приняло девушку, но когда она ушла от профессии, и Тарзан, и певица окружили возлюбленную сына заботой и вниманием.

Королева даже оплатила Мелиссе дорогостоящее лечение челюсти и теперь часто берет преобразившуюся невестку на светские мероприятия. Архип старается сопровождать маму и жену, но у него это получается редко.

В своем блоге Наташа опубликовала видео с вечеринки, которую посетила в компании сына и его жены. Правда, Мелисса может и обидеться на такие кадры от свекрови. Королева показала, как уставшие Глушко и Волынкина присели на корточки прямо в зале. Мелисса с жадностью ела бургер, спрятавшись от остальных гостей вечера.

"Она попросила один кусочек, но схомячила целый бургер", — говорит за кадром Архип. В ответ на слова сына Наташа заливисто рассмеялась.

Поклонники же исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" шутку над невесткой не оценили. Люди удивились, почему Мелисса с мужем едят на полу.

"Вынуждены на танцполе подбирать объедки!"; "Пара фриков"; "Оторопь какая! Стола не нашли?"; "Они где-то работают вообще?"; "Наташа, спасайте сыночка от такой жены!; "Фу. Ну что так бургер запихивать-то?"; "Мелисса и Архип стоят друг друга", — пишут пользователи Сети в комментариях.