Правкомиссия одобрила увеличение лимита сверхурочной работы вдвое

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с поправками в Трудовой кодекс, повышающий лимит сверхурочной работы с нынешних 120 часов до 240 часов в год.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с решением комиссии, речь идет про комплексные изменения в трудовое законодательство России. В числе прочего — закрепление возможности работать сверхурочно до 240 часов ежегодно, если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Сопроводительная записка к законопроекту ссылается на результаты социологических опросов, согласно которым около 90% участников исследований готовы к сверхурочной работе.

В феврале государственно-правовое управление президента России дало отрицательный отзыв на предложенные Министерством экономического развития поправки в Трудовой кодекс, касающиеся сверхурочной работы. В Кремле негативно оценили законопроект с точки зрения социальной защиты граждан, что во многом совпадало с позицией профсоюзов.

При этом глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне в России не стоит. Поскольку несколько отраслей в России испытывает дефицит в кадрах, в том числе в квалифицированных сотрудниках, пока не приходится говорить о сокращении продолжительности рабочей недели на целый день.