В России предложили ввести 13-ю зарплату для медиков и педагогов

В качестве дополнительной меры поддержки врачей и педагогов государственных и муниципальных учреждений России необходимо ввести обязательную 13-ю зарплату. С такой инициативой выступил в понедельник, 8 декабря, вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

Как отметил политик, выплачивать медикам и педагогам 13-ю зарплату нужно "в целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей".

Такая 13-я зарплата должна быть гарантирована представителям указанных профессий на федеральном уровне, если свои обязанности человек выполняет качественно и без дисциплинарных взысканий.

По мнению Чернышова, это повысит привлекательность работы в образовании и медицине для молодых специалистов, что поспособствует системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил ввести обязательную ежеквартальную индексацию зарплат как в государственных, так и в частных организациях с привязкой к уровню инфляции. Парламентарий подчеркивал, что это важно ради "обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией".

Также в Госдуме заявили, что по всей России необходимо повысить пенсии до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками и даже путешествовать по стране.