Больная раком Маргарита Симоньян сделала заявление, от которого слезы на глаза наворачиваются: "Хочу успеть вырастить детей"

После смерти мужа Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян столкнулась с новым испытанием. У журналистки обнаружили рак. Глава RT уже перенесла операцию и проходит химиотерапию.

Из-за лечения телеведущая лишилась волос. Но она не унывает и экспериментирует с париками. Поклонники поддерживают Маргариту, многие спрашивают в комментариях в блоге журналистки, как ей удалось смириться с потерей роскошных локонов. Симоньян честно призналась, что изменение во внешности — последнее, о чем она сейчас думает.

Более того, Маргарита, несмотря на курс химиотерапии, отправилась в Индию, где прошло открытие вещания ее телеканала RT. А накануне вечером журналистка вернулась в Россию и прямо из аэропорта отправилась на третий сеанс химии.

Симоньян не пытается показать, что она сверхчеловек. Маргарита честно признается, что многое ей дается с трудом — "ноги немножко не держат, боли везде". Самые тяжелые моменты приходятся на первое время после химии.

"Опасно падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждений слизистой. Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю", — поделилась она.

Единственное, о чем переживает Симоньян — так это дети. Журналистка надеется, что у нее есть время, чтобы вырастить наследников.

"Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете", — заявила Маргарита в своем блоге.

"Исцеления Вам и долгой жизни! Радости в детях"; "Божьей помощи и поддержки Вам, Маргарита!"; "У меня слезы на глазах от ваших слов. Держите!"; "Держитесь Маргарита, вы лучшая! Вы пример доброты и порядочности! Желаю вам выздороветь и плясать на свадьбах своих внуков!"; "Здоровья! И пусть бог даст исполнения единственной мечты о детях", — пишут поклонники в комментариях к посту Симоньян.