Путин назвал недостаточными принятые в России меры в сфере демографии

Владимир Путин 8 декабря собрал в Кремле Совет по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отметил президент, 19 новых нацпроектов стартовали успешно.

Вместе с тем глава государства заявил, что принятых мер в сфере демографии недостаточно, рождаемость продолжает снижаться.

Президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Поддержка семей, подчеркнул российский лидер, должна идти по принципу "чем больше - тем лучше" и увеличиваться на каждого следующего ребенка.