Путин назвал желаемый итог национальных проектов

Все национальные проекты России должны иметь четкое и понятное людям измерение. На это указал в понедельник, 8 декабря, глава государства Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Итогом реализации национальных проектов по технологическому лидерству, как подчеркнул президент, должно стать не импортозамещение, а создание конкурентоспособных решений в России, при этом необходимо поставить на поток внедрение российских инноваций.

Также Владимир Путин отметил особую роль региональных команд в реализации нацпроектов. Он заявил, что экономический рост должен стать всеобъемлющим и охватывать все субъекты Российской Федерации, поэтому нужно усилить региональную компоненту в экономических национальных проектах.

В июне председатель федерального кабмина Михаил Мишустин рассказал о первых результатах реализации нацпроектов — запланированные мероприятия охватывают все ключевые сферы. Всего в течение ближайших шести лет на эти цели поступит свыше 53 триллионов рублей.

В частности, Россия увеличит поддержку исследований и разработок в приоритетных направлениях, в том числе за счет частных инвестиций. Результатом реализации нацпроектов станут новейшие технологии, которые будут создаваться с учетом потребностей того или иного сектора экономики. Мишустин заявил, что в России есть все составляющие для формирования новой модели развития науки.