Минпросвещения: Школы пользуются платными электронными дневниками по привычке

У российских школ имеется возможность использовать бесплатные государственные ресурсы, но они, отчасти по привычке, продолжают пользоваться услугами частных платных компаний. Об этом рассказал в понедельник, 8 декабря, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Реакция Кравцова последовала после сообщения спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что начали поступать жалобы родителей на платную подписку для приложения и на то, что некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату. Володин подчеркивал, что это недопустимо — в электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными.

Как пояснил в ответ глава Минпросвещения, "школа выбирает те или иные ресурсы, и такие случаи есть". Однако российские власти планируют в течение двух-трех лет обеспечить все школы России ресурсами для перехода на единые государственные сервисы, потому что "это вопрос защиты персональных данных и стоимости".

Кравцов заверил, что необходимый для этого "механизм уже создан". Видео комментария министра опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

Тем временем Госдума приняла поправки в законодательство, обеспечивающие право на бесплатное профессиональное образование по профессиям рабочего и должностям служащего выпускникам девятых классов, которые не прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА).