Вот ради кого Полина Диброва оставила многодетного Товстика: молодой, красивый, еще и качок

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод.

Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Но пока эти слухи не получили подтверждения. Более того, поговаривают, что у Полины уже другой ухажер. Диброва приняла участие в шоу "Тайный миллиардер", которое проходило в Индии. В Сети появились фото с реалити, на которых ростовская красавица позирует с симпатичным спортсменом, бизнесменом Василием Смольным. Якобы он и стал новым возлюбленным модели.

Сетевые эксперты уже выяснили, что мужчина выделяет Полину среди остальных участников шоу, например, Смольный указал Диброву первой в списках участников. Народ уверен, что бывшая жена телеведущего рассталась с Романом Товстиком и нашла счастье рядом с Василием.

"Полинка поди смекнула, что зачем ей Товстик с таким прицепом! Своих ртов хватает"; "Если у них что-то есть, то это прям джекпот, особенно после деда и престарелого Товстика"; "Этот гораздо круче лысого Товстика", — рассуждают пользователи Сети.

Отметим, что Василию Смольному 39 лет, он был женат на фитнес-блогере Юлии Смольной, от этого брака у мужчины двое сыновей. Развод пара оформила в прошлом году, якобы из-за измены Василия. Сейчас бизнесмен ведет блог о здоровом образе жизни.