Кабмин придумал способ борьбы с лжесамозанятыми

Признаки трудовых отношений будут закреплены в России законодательно. Об этом рассказал в понедельник, 8 декабря, заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

Как пояснил политик, таким образом власти решат проблему подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми гражданами. Недобросовестные работодатели идут на такую схему, стремясь сэкономить на налогах и взносах за своих сотрудников.

Новак подчеркнул, что работодателям-нарушителям будет грозить административная ответственность, пишет "Коммерсантъ".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что "сейчас пошла порочная практика" эксплуатации режима самозанятости для того, чтобы уклониться от уплаты налогов на доходы. Например, подобные схемы практикуют супермаркеты и точки общепита.

До того руководитель Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец утверждал, что власти подумывают над ужесточением законодательных требований к самозанятым гражданам — не исключено, что им станет сложнее подтвердить соответствующий статус. Эксперт заявил, что в России 14 миллионов россиян со статусом самозанятых "где-то гуляют, не у станка стоят".