Россиянам напомнили про крупные штрафы за проживание без регистрации

Российское законодательство предусматривает наказание для граждан, которые официально зарегистрированы в одном месте, а фактически проживают в другом. Об этом напомнил адвокат Евгений Гибудуллин.

Как уточнил юрист в комментарии "360.ru", граждане, проживающие без регистрации по месту пребывания свыше 90 дней или по месту жительства более семи дней после переезда, несут ответственность по статье 19.15.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Наказание, предусмотренное этой статье, составляет штраф от двух до трех тысяч рублей в регионах, от трех до пяти тысяч рублей — в Москве и Санкт-Петербурге.

Собственников или нанимателей жилплощади, допустившие такое проживание без регистрации, оштрафуют на сумму от двух до пяти тысяч рублей. Если речь идет о юридическом лице, штраф составит до 800 тысяч рублей.

Проживание не по месту регистрации практикуют некоторые военнобязанные россияне, пытаясь избежать призыва на срочную службу. Военный комиссар столицы Максим Локтев рассказал, что в Москве для определения реального места жительства призывников используют систему видеонаблюдения.

Наряду с адресом регистрации в паспортах россиян с 1 января 2026 года может появиться новая отметка — о номере записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Главы комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш уточнил, что ее будут проставлять в общегражданские паспорта по желанию их обладателей — на добровольной основе.