Контакты России и США в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине продолжаются. Об этом рассказал в понедельник, 8 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, пока никакие итоги переговоров Вашингтона с Киевом до Москвы не доведены. Он также подчеркнул, что отказ Соединенных Штатов от "мегафонной дипломатии" можно оценивать только положительно, сообщает РИА Новости.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американский мирный план требует дальнейших обсуждений по ряду "деликатных вопросов". Он подчеркивал, что "есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс".

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что хорошие новости по урегулированию конфликта между Россией и Украиной появятся в течение нескольких недель. Американский политик отмечал, что "мы добились большого прогресса" в поисках дипломатического решения конфликта на Украине.