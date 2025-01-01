Путин на совете по нацпроектам поставил перед правительством шесть системных задач

Национальные проекты охватывают все сферы жизни. От их реализации в первую очередь зависит благополучие населения. Каждое решение, по сути, определяет будущее страны на долгие годы вперед. В декабре по традиции обсуждают результаты выполнения национальных проектов. И, конечно, говорят о предстоящей работе.

В 2025 году стартовали новые национальные проекты. Почти все поставленные перед правительством задачи, подчеркивает Владимир Путин, в целом успешно выполняются. Но есть и проблемные точки. Речь в первую очередь идет о демографии. Принятых мер, по словам главы государства, явно недостаточно. Рождаемость в большинстве регионов низкая. Пока с задачей успешно справляются лишь 18 регионов, но в целом такой показатель, как "готовность завести детей", выше всего в Херсонской и Запорожской областях, Мордовии, Алтае и Кабардино-Балкарии.

Путин: "Система поддержки рождаемости должна опираться на запрос граждан, чтобы родители знали, на какую помощь они могут рассчитывать на первого, второго, третьего ребенка, здесь чем больше - тем лучше .Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства. По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию. И здоровый образ жизни, и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье. Отмечу, что такая роль мужчины в семье в традициях практически всех народов нашей страны".

И чтобы добиться прогресса в этом вопросе, необходимо повышать доходы населения и улучшать качество жизни. Президент отмечает, что экономический рост должен одновременно охватывать все регионы. При этом нужно сохранить умеренно низкую инфляцию, которая в следующем году, по словам президента, должна быть в районе 4-5%. Важно также позаботиться о том, чтобы экономика работала прозрачно.

Путин: "Четвертая системная задача - обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной деловой среды. План правительства подготовлен, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально. Незаконный оборот продукции розничных рынков и в цифровом пространстве, не нужно массовых набегов. На оптовых и розничных рынках кардинально сократить нелегальную занятость, усилить контроль за наличными деньгами, не создавать ограничений".

О реализации нацпроектов доложил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что страна добивается больших успехов, даже несмотря на внешние вызовы.

Мишустин: "Мы продолжаем идти вперед вопреки попыткам сдержать наше развитие. Благодаря реализации ваших поручений динамика в целом остается положительной. Более уверенно, чем в ряде европейских стран. По итогам десяти месяцев рост ВВП составил 1%. Его обеспечивают обрабатывающая, строительный комплексы, сельское хозяйство, розничная торговля. В октябре стал чуть активнее сектор информационных технологий и туризм. В целом за три последних года в условиях беспрецедентного санкционного давления прирост ВВП приблизится к 10%".

Решение глобальных государственных задач зависит и от главы регионов, они сегодня тоже присутствовали на заседании. Мэр Москвы Сергей Собянин - он курирует направление "Государственное и муниципальное управление" - озвучил ряд инициатив, которые можно было бы распространить на все регионы, чтобы быстрее и проще вводить в эксплуатацию социально важные объекты: "Застройщик самостоятельно заключает договора технологического присоединения, самостоятельно ведет расчеты и самостоятельно выстраивает отношения с инженерными компаниями, что в результате мы получаем? Каждый застройщик тянет к себе трубу. Каждый застройщик считает диаметр трубы, в результате мы иногда к одному району прокладываем две-три трубы разных диаметров в разные сроки и с разными мощностями, поэтому предлагаем создать институт регионального оператора, который урегулировал бы эти вопросы и сделал комплексное развитие территорий действительно комплексным".

Также, по мнению мэра Москвы, нужно отказаться от избыточных мощностей, то есть неэффективного использования энергии: "Мы берем мощности на школу в 2-3 раза больше, чем потребуется ей фактически. Это значит, переплачиваем, забираем мощности у энергетиков, в результате мы получаем менее эффективный расход бюджета и энергетических ресурсов, которые и так сегодня в дефиците".

Но, как всегда при планировании, возникает вопрос финансового обеспечения.

"Как всегда - денег мало. Большие запросы по увеличению объектов субсидий. Но должен сказать, что даже в условиях сложных экономических., финансирование нацпроектов на 2025-2026 годы не сократилось, наоборот, даже было увеличено, за это отдельно спасибо. Понимаем, насколько сложным было решение такой задачи", - добавил мэр.

Сергей Собянин также затронул проблему дефицита кадров. Не хватает так называемых рабочих специальностей. И Москва сегодня делает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию. Благодаря тому, что вместе с Минпросвещения были пересмотрены подходы к среднему профессиональному образованию, 95% выпускников колледжей устраиваются по специальности.

В целом президент поставил перед правительством шесть системных задач - от демографии до развития технологий искусственного интеллекта. Все национальные проекты, по словам главы государства, их цели должны иметь четкое, понятное людям измерение.