НАТО вот-вот погрязнет в громком коррупционном скандале

Спецслужбы НАТО шпионят за персоналом Euroclear, который отказывается передавать замороженные российские активы в пользу Киева. Об этом пишет бельгийское издание Soir. Сам же альянс вот-вот погрязнет в громком коррупционном скандале. Он уже приостановил контракты с израильским оборонным гигантом Elbit Systems из-за взяток при закупках оружия. Один подозреваемый уже задержан, а ведь расследование только началось. Но даже на таком фоне НАТО продолжает обещать Зеленскому дальнейшую финансовую поддержку.

Репортаж Александра Панюшкина.