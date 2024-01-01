Песков рассказал, куда отправляют часть вопросов перед прямой линией Путина

Интерес к предстоящей большой пресс-конференции президента России Владимира Путина велик, но Кремль не гонится за рекордами. Об этом рассказал в понедельник, 8 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

19 декабря в полдень начнется передача "Итоги года" с Владимиром Путиным. В ней президент в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции ответит на вопросы обычных граждан и представителей средств массовой информации.

Как отметил Дмитрий Песков, как и в 2024 году, наиболее остро поставленные вопросы, поступающие от граждан к прямой линии, сразу передают непосредственно в ведомства, в компетенции которых находятся соответствующие темы.

В частности, сразу, не дожидаясь прямой линии, отправляются вопросы в Министерство здравоохранения, причем "Минздрав оперативно, прямо за часы, принимает меры", цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Также Дмитрий Песков рассказал, что при подготовке передачи "Итоги года" пока не зафиксировано появление ложных кол-центров, хотя такие случаи были в прошлом году.

До того официальный представитель Кремля подтвердил сохранение повышенного интереса к прямой линии с российским лидером: "Растущее из года в год количество вопросов свидетельствует о том, что интерес большой". Соответствующий формат не устарел, он по-прежнему "востребован гражданами нашей страны".