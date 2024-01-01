"Пропустила через мясорубку вместе с гречкой": вот что на самом деле сделала внучка с телом экс-мэра Самары Виктора Тархова

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали почти год назад. Супруги больше месяца не выходили на связь, на все сообщения и звонки отвечала внучка. Это взволновало знакомых экс-мэра и они обратились в полицию. Оказалось, что Тарховы убиты, а главной подозреваемой стала их внучка Екатерина Бельская.

Следователи предположили, что девушка расправилась с бабушкой и дедушкой, а тела частями утилизировала в пластиковых бочках. Останки бывшего мэра и его жены неделю искали на мусорном полигоне. Следователи руками перебирали мусор, обследовали огромный квадрат площадью 100 на 100 метров, но ничего не нашли.

И теперь стало известно, почему тела Тарховых не обнаружили. В шоу "Малахов" раскрыли детали дела.

"Остатки Виктора Тархова пропустили через мясорубку вместе с гречкой. И потом это было раскинуто по помойкам", — огласили жуткие детали произошедшего.

Эксперты тут же принялись спорить, мол, невозможно избавиться от костей таким образом. Но один из гостей студии, знакомый с материалами дела, пояснил, что Бельская все очень тщательно спланировала и сначала использовала то ли кислоту, то ли азот.

"Хотелось бы увидеть эту мясорубку, но смотря в каком состоянии было тело. Если его залили азотом, то все очень хрупкое становится", — заявил эксперт Андрею Малахову.

В свою очередь писатель и общественный деятель Олег Иванец сообщил, что по его данным, процесс убийства Тарховых длился несколько дней — предположительно, с 31 декабря по 3 января 2024 года. А готовилась Бельская заранее, приобретала килограммы азота, щелочи и даже пилу.

"Травили семью каким-то препаратами, поэтому сначала умер дедушка, который был больной после ковида. А бабушку они дотравливали, связав ей руки, чтобы она не смогла добраться до телефона", — заявил Олег Иванец.