ПВО сбила 121 дрон ВСУ над российскими регионами в ночь на 9 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в ночь на 9 декабря сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: в период с 23.00 мск 8 декабря до 7.00 9 декабря 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над территорией Белгородской области. Над Крымом сбито 22 украинских дрона, над Рязанской областью – 10 беспилотников, девять дронов ликвидировано над Воронежской областью, еще восемь – над акваторией Каспийского моря.

По пять беспилотников ВСУ сбито над Калмыкией и Ростовской областью, четыре – над Нижегородской областью, три дрона уничтожено над территорией Липецкой области. По два беспилотника сбито над Курской областью и Краснодарским краем, по одному – над Брянской и Тульской областями.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о десятке сбитых украинских беспилотников. По его данным, пострадавших и серьезных повреждений нет. На месте работают оперативные службы, материальный ущерб оценивается.