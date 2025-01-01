Потолок выплаты работодателя сотруднику за рождение ребенка поднимут до 1 млн рублей

В России запланированы новые меры поддержки семей с детьми, которые помогут преодолеть негативные демографические тенденции и повысить рождаемость. Об этом рассказал в понедельник, 8 декабря, глава государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент напомнил, что правительство утвердило долгосрочную стратегию действий и запустило новый национальный проект "Семья". С 2025 года показатель рождаемости включен в оценку работы глав субъектов Федерации.

Наряду с этим установлен корпоративный демографический стандарт, позволяющий усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. С 1 января 2026 года до 1 миллиона рублей вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами.

Как подчеркнул Владимир Путин, прежде сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтвердил, что с 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата, ее получат 7,3 миллиона работающих родителей, которые воспитывают около 11 миллионов детей. На реализацию этого нововведения в бюджете предусмотрено примерно 119 миллиардов рублей.

В мае руководитель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что ежегодно единое пособие для семей с детьми в нашей стране получают более 10 миллионов человек. На эти выплаты в бюджете предусмотрено 2,3 триллиона рублей. Меры поддержки семей с детьми реализуются в рамках национальных проектов "Демография" и "Семья".