Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Пять поликлиник, которые 8 декабря открыли после комплексной реконструкции в Москве, стали, по сути, современными медцентрами.

"Мы получили беспрецедентный проект системы здравоохранения Москвы, который не просто открыл какие-то новые стены, он открыл в принципе новые двери, современный мир технологий", - отметил Заурбек Кадзуев, главный врач ГБУЗ детской городской поликлиники №32 ДЗМ)) ((С/Х: 08:48))

Это не просто ремонт, а перезапуск всей системы первичного звена - от инфраструктуры до подхода к пациенту по новому московскому стандарту здравоохранения. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях: "Полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт. Теперь там новейшая медицинская техника, и врачи могут использовать современные методы диагностики. Сделали отдельный вход для пациентов с признаками инфекции, создали более комфортную безбарьерную среду. Увеличили количество кабинетов самых востребованных специалистов - педиатров - с 4 до 9".

Одна из поликлиник - №32 на улице Фадеева - была открыта еще 1957 году, ее перестроили фактически полностью. Здесь могут принимать до 500 человек в день, а вообще к этой поликлинике прикреплены более 8 тысяч маленьких пациентов.

Новый фасад, кабинеты, двери, окна, вентиляция и кондиционирование - полная перезагрузка инженерии. Для мам с колясками добавили специальную комнату и комфортные холлы без порогов и барьеров. А логистику внутри сделали понятной.

"Самые востребованные, часто посещаемые кабинеты перенесены на нижние этажи. Так, на первом этаже у нас расположены аптечный пункт, зоны дежурных врачей", - рассказывает Ольга Гордина, главный врач ГБУЗ поликлиника №23 ДЗМ.

Рентген на два рабочих места, аппараты УЗИ, ЛОР-установка, офтальмологический комплекс, сурдологическое оборудование - набор, который раньше был доступен только в крупных центрах. Теперь все это - в шаговой доступности.

"Это ускоряет и диагностику. Соответственно, ускоряет назначение лечения для пациентов. И когда они могут уйти отсюда с полным назначенным диагностическим пакетом, они быстрее выздоравливают", - объяснила Елена Хаконова, врач-офтальмолог ГБУЗ детской городской поликлиники №32 ДЗМ.

Кабинеты врачей расположили так, чтобы потоки пациентов не пересекались. Появились комната здорового ребенка с местом для кормления, игровые и зоны комфортного ожидания.

"У нас представлены все врачи-специалисты узкого профиля, оказывающие специализированную медицинскую помощь. Доступность, конечно же, это то, на что направленно московское здравоохранение для того, чтобы сделать медицинскую помощь более качественной", - добавила Елена Демина, заведующая ГБУЗ филиалом №5 городской поликлиники №23 ДЗМ.

Пять зданий, десятки тысяч пациентов, сотни врачей - в цифрах это продолжение большой городской программы обновления первичного звена столичного здравоохранения. Ее главный смысл - забота о москвичах уже в тот момент, когда они только переступают порог поликлиники.