Последние данные с передовой. Российские военные в зоне СВО успешно развивают наступление на всех стратегически важных направлениях, отбрасывая врага все дальше на запад.

Мощную поддержку с воздуха штурмовым отрядам оказывают экипажи ударных беспилотников. Вот кадры боевой работы операторов БПЛА на Красноармейском направлении. Ювелирными ударами FPV-дронов они сбивают вражеские коптеры, не допуская их к нашим позициям.

А это уже по опорникам неонацистов бьет реактивная артиллерия. Расчет "Града" накрыл врага залпом осколочно-фугасных снарядов с дистанции более 16 километров. Огонь в режиме реального времени координировала разведка.

Активные бои идут в Запорожской области. Российские военные выходят на южные подступы к городу Орехов.