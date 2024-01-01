Лариса Долина намеренно подставила Полину Лурье? Одна фраза певицы выдала всю правду

Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Певицу призывали вернуть деньги пострадавшей, но Лариса Александровна молчала. Тогда в Сети начали "отменять" артистку. Скандал серьезно ударил по репутации певицы, поговаривали, что ее могут вырезать из новогодних эфиров. Под давлением общественности Долина пришла на интервью к Дмитрию Борисову и сделала заявление, мол, деньги Лурье отдам, но не прям сейчас, потому что таких средств просто нет.

Предложенные певицей условия не устроили Лурье. Покупательница по-прежнему требует освободить жилье. Она считает, что честно купила квартиру, оплатила налог на имущество в 2024 году и надеется заехать в законно приобретенную недвижимость.

Более того, смущает, что с экрана телевизора Лариса Александровна говорит одно, а в исковом заявлении к Лурье певица заявила, что покупательница и сама виновата, что оказалась втянута в схему мошенников. В документе истец в лице Ларисы Долиной указывает, что Полина Лурье, занимающаяся в качестве индивидуального предпринимателя арендой и управлением недвижимостью, не проявила "даже минимальный уровень разумной осмотрительности при заключении сделки".

А блогер Виолетта Макеева обратила внимание на одну деталь из интервью. Певица рассказала, что мошенники убедили ее, что сделка фиктивная и ей вернут квартиру через несколько дней. От покупательницы же Лариса Александровна этот факт скрыла, хотя для приобретения квартиры в центре Москвы мать-одиночка с двумя детьми оформила ипотеку.

"Этот момент нельзя объяснить ни наивностью, ни запуганностью… <…> Мошенники настаивают: надо срочно продать квартиру за любую цену, ниже рыночной стоимости. При этом мошенники убеждают Долину, что продажа будет фиктивной… То есть Лариса Долина верит, что совершает фиктивную сделку. Но вот на фиктивную сделку она ищет реального покупателя, который ничего не знает. Ну разве покупка квартиры — это простое решение? А если человек продает свою недвижимость, а также вещи и мебель, планирует переезжать. Разве это не причинит ему никаких неудобств? Если он уже взял ипотеку, все распродал", — рассуждает блогер, намекая, что певица намеренно обманула Лурье.