Коротченко: Дать какие-то рациональные предложения Европа не хочет и не может

Какие цели преследуют европейские политики, противодействуя мирным инициативам президента США? Есть ли у Вашингтона рычаги давления на своих партнёров в Старом свете? И к каким последствиям для Украины и Европы может привести затягивание конфликта?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Все прекрасно понимают, что дать какие-то рациональные предложения Европа не хочет и не может. Максимум, что они могут делать – это торпедировать те взгляды, которые сформулировал Трамп", - отметил он.

