Президент США Дональд Трамп понимает, как надавить на стороны конфликта на Украине, чтобы заставить их заключить мирное соглашение. С таким заявлением выступил в понедельник, 8 декабря, постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

Как подчеркнул дипломат, для подписания мирных документов нужны обе стороны, которые пока не могут прийти к общему знаменателю. Однако "президент Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку".

Учитывая трудности при поиске компромисса, Уитакер предупредил, что потенциальное соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет сложным документом, состоящим из множества пунктов, сообщает Fox News.

Этому предшествовало сообщение пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Пескова о том, что контакты России и США в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине продолжаются. Однако пока никакие итоги переговоров Вашингтона с Киевом до Москвы не доведены.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ предполагали, что американские власти могут "предать" Украину в процессе переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. 1 декабря во время телефонного разговора с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским европейские политики призвали защитить его "от предательства США".