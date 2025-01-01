Юрист рассказал, кто обязан уведомлять начальство о подработке

Работник вправе самостоятельно решать, где и чем ему заниматься в свободное от основной работы время. На это указал в понедельник, 8 декабря, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как отметил юрист в комментарии RT, в соответствии с российским законодательством россиянин не обязан уведомлять основного работодателя о том, что он работает по совместительству в другой организации.

Однако при желании получить в трудовую книжку запись о том, что гражданин работает в другом месте по совместительству придется предупредить основного работодателя о заключении трудового договора о работе по внешнему совместительству.

Таким образом, в большинстве случаев сотрудники не обязаны сообщать о намерении трудиться по совместительству в другой организации. Но есть исключения, которые требуют разрешения основного работодателя. Это касается руководителей организаций, спортсменов и тренеров, государственных и муниципальных служащих, а также ряда других категорий.

Хаминский также уточнил, что обязанность уведомлять работодателя о совместительстве может быть закреплена в трудовом договоре или правилах внутреннего трудового распорядка.

Ранее юрист Анастасия Белоглазова напомнила, что россияне с 2025 года платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по прогрессивной шкале — в зависимости от суммы полученного дохода. НДФЛ по ставке 13% платят те, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год — это не более 200 тысяч рублей в месяц.

Тем временем правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с поправками в Трудовой кодекс, повышающий лимит сверхурочной работы с нынешних 120 часов до 240 часов в год. Авторы поправок ссылаются на то, что институт сверхурочной работы востребован среди россиян.