Жених бросил 18-летнюю дочь Даны Борисовой: "Полина совершила то, из-за чего дети растут без отцов"

Дана Борисова летом разругалась с единственной дочерью. Полина, обидевшись на маму, ушла жить к возлюбленному — 35-летнему Артуру Якобсону, менеджеру Дмитрия Диброва.

Но телеведущая была уверена, что этот союз скоро распадется. Потенциальный зять очень не понравился Дане. "В два раза ее старше. Ужас. Крайне непривлекательный", — посетовала Борисова в одном из интервью и назвала Артура "дряхлеющим любовником".

Полина же была счастлива. Жених водил ее по ресторанам, давал деньги на карманные расходы, оплачивал походы в салоны красоты. Наследница Борисовой делилась, что избранник часто радует ее дорогими подарками. Девушка даже стала мечтать о свадьбе.

Но внезапно Борисова-младшая на своей странице в соцсети сообщила, что ее отношения с Якобсоном завершены. "Мы с Артуром расстались. Виновата я", — написала Полина в личном блоге, не назвав причину разрыва.

Артур оказался более разговорчив. Он рассказал "СтарХиту", что сам принял решение о расставании. По словам мужчины, Борисова-младшая совершила непростительный поступок.

"Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!" — заявил Якобсон.

Дочь Борисовой не теряет надежду вернуть жениха. На Артур говорит, что не примет Полину назад. "Сильно переживает, много плачет. Я же переношу разрыв спокойно, так как считаю, что мне в какой-то степени повезло, что данная ситуация произошла так быстро. А что если бы Полина была беременной от меня!? Полина совершила то, из-за чего дети потом растут без отцов в доме", — отметил Якобсон.