Посол Франции: Речь о конфискации активов России даже не идет

При обсуждении дальнейшей судьбы российских активов, замороженных в Европе в рамках санкций, речь не идет о конфискации или передаче прав собственности. В этом заверил в понедельник, 8 декабря, посол Франции в России Николя де Ривьер.

Как заявил дипломат в эфире радио РБК, конфискация по закону предполагает передачу права собственности, однако "никто не собирается передавать права собственности на активы из России европейцам или Украине и так далее".

По словам де Ривьера, пресловутые активы могут быть использованы для обеспечения кредитов Украине, но сами замороженные средства останутся принадлежащими России.

Ранее депозитарий Euroclear в Бельгии объявил, что не может передать замороженные российские активы Евросоюзу для финансирования Украины. Глава организации Валери Урбен пояснила, что не существует процедуры, в рамках которой Euroclear может просто так отдать деньги Евросоюзу, которые "связаны требованиями Центрального банка России о возмещении расходов".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что ответные меры на случай изъятия замороженных активов Европейским союзом готовятся в России. Дипломат подчеркнула, что этот план нанесет ущерб самому ЕС.